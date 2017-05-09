沒收到WHA邀請函 國民黨：蔡總統發推特鍵盤治國

台灣未收到WHA邀請函，國民黨文傳會副主委唐德明9日表示，蔡總統除了發推特還做了什麼？（國民黨提供）

台灣今年在WHA報名截止前沒有收到正式邀請，國民黨9日上午表示，非常遺憾連續參加8年的WHA，在民進黨執政之後，卻收不到邀請函了。「但我們更遺憾的是，台灣人民竟然看不到蔡政府對於參加WHA有足夠的積極努力。」

國民黨文傳會副主委唐德明表示，衛福部昨天（8日）召開國際記者會，部長竟然缺席，然後由技監主持，「不是總統、院長親自主持國際記者會就已經夠離譜了，現在竟然連部長都不出席，這根本就是兒戲，台灣人民一點都看不出來，衛服部究竟有多重視台灣人民的健康福祉，有多重視不能參加WHA這件事。」

唐德明也稱，蔡總統當選之後就說過，人民選擇民進黨是要來解決問題的，「沒辦法參加WHA難道不是一個大問題嗎？但蔡總統除了連發10次推特之外，看不到任何積極努力的作為，甚至連一場國際記者會都不願意召開，這樣能叫做努力解決問題嗎？」

他認為，蔡總統的努力只是連發10則推特，企圖用鍵盤治國，「用鍵盤告訴全世界台灣應該收到邀請函。這是標準的東施效顰，想要學美國總統川普用推特來影響世界，但想像是美好的，現實卻是殘酷的，蔡總統的推特追蹤者只有7.51萬人，關於WHA的推文，按讚有300多則，留言200多則，轉發200多則，能夠產生的影響力實在非常小。」

他表示，想比於川普，光是追蹤者就有2880萬人，不要說按讚轉發的人數了；蜜雪兒歐巴馬也有768萬人追蹤，是蔡總統的100多倍，蔡總統的7.51萬影響力實在太小了。因此，當蔡總統說要努力爭取，但卻只是敲敲鍵盤、發發推特而已，凸顯蔡總統要不是根本沒招了，不然就只是虛應故事而已。

唐德明提到，孟子說「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，現在中國大陸擺明態度了，台灣應該要如何自處？是要堅持火車對撞嗎？台灣這輛小火車經得起對撞嗎？台灣人民願意對撞嗎？以小事大必須靠智慧，蔡總統必須要優先考量台灣2300萬人民的權益，要用智慧解決問題？不能只想著轉移焦點，推卸身為總統該負的責任，更不能暴虎憑河般的徒逞血氣之勇，置2300萬台灣人民的權益而不顧。

(旺報)