偷拍陳維齡比基尼辣照 宋逸民：我又觸電了
演藝圈模範夫妻檔宋逸民、陳維齡結婚近14年，2006年生下兒子「駿哥」，陳維齡在2014年更以38歲高齡產婦之姿，生下第二胎女兒「喬妹」，夫妻倆湊得「好」字，近期陳維齡瘦身有成，火辣身材讓宋逸民讚不絕口，宋逸民今（9日）還曬出老婆比基尼火辣背影照，直呼：「我又觸電了」。
陳維齡在喬妹斷奶後積極剷肉，火辣身材讓宋逸民讚不絕口，近日夫妻倆遠赴法國拍保養品及瘦身產品廣告，宋逸民稍早還曬出偷拍陳維齡比基尼背影照，直呼：「我又觸電了」，更大讚嬌妻「老婆的身材又恢復到年輕的時候了...超辣」，夫妻倆狂放閃，鶼鰈情深羨煞眾人。
(中時電子報)
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