陸經理抱怨台女出差像花瓶 無專業到處打卡誤事

長居澳洲的一位大陸經理，抱怨台灣大品牌派去談生意的經常是年輕花瓶。(豆瓣)

大陸超過1億用戶的社區網站「豆瓣」，日前一位暱稱「螃蟹」用戶發文《為什麼我不喜歡和小姑娘出差》，他長居澳洲身為產品經理，經常跟台灣消費類電子業大品牌往來，抱怨台灣派出差的經常是年輕姑娘，不專業、依賴、化濃妝到處自拍打卡，甚至跟客戶約在泳池邊喝個酒，就脫衣只穿比基尼跳進泳池，讓眾人傻眼。他批評這些憑「奶大」年領30萬、50萬人民幣高薪的妹子完全不值這個價，文章引來眾多迴響。

一位長居澳洲的代理商產品經理「螃蟹」在「豆瓣」發文《為什麼我不喜歡和小姑娘出差》，抱怨許多消費類電子產品的品牌，大部分都來自台灣，而這些大公司派去澳洲出差談生意的幾乎都是年經漂亮小姑娘。

螃蟹抱怨，台灣派來的出差妹子經常有一些共同問題1. 不專業2. 對這一行不感興趣，只是因為可以全球到處旅遊才申請的工作。3. 依賴性非常強，缺乏獨立解決問題的能力。只是弄個PPT，見100人唸100次，至於專業部分，例如客戶資訊、會議重點、競爭對手資訊都不是她們管的。

文中說，所有專業問題的優先度都被這些台灣妹放到「自拍」後面，這是最重要的事，到哪都自拍，然後放到所有個人社群網站上。螃蟹問「這些時間拿來準備一下會議不行嗎？」甚至有妹子光明正大對他說「你負責開會，我負責漂亮。」

螃蟹氣憤地寫道「你傻逼嗎，你覺得各個大客戶的那些千萬富翁在地球上沒法找到美女，非要花business time費勁跟你做生意只為看你一眼？且不說看，就算你跪下來舔也不是圈子裡的新鮮招數了，更何況，你覺得你負責漂亮，你跟歐洲美國品牌的金髮美女比有很強的競爭力嗎？」

他抱怨這些出差的台灣妹子不僅不做事，還誤事。拍了客戶的車，上傳臉書上tag所有人，見了帥哥金髮客戶，也要一起拍一張發到FB上。幾次因為這些社交網路上的照片，銷售人員丟掉已到手訂單，毀了談好的生意，甚至丟了工作。

螃蟹說，每次跟她們講照片的威力以及tag別人需要經過別人同意這樣的事情的時候，妹子都說，我的照片沒人會看到的之類的理由拒絕聽取建議，覺得他危言聳聽。他大罵這些出差每天化濃妝，換衣服換鞋子的台灣妹「見客戶你帶個草帽，跟他X去地中海度假一樣這真的好嗎？到他X游泳池邊上大家只是喝個酒，你他X居然把衣服脫了穿著比基尼就跳水裡去了，台灣真的沒有游泳池嗎？」

因此，螃蟹說自己更喜歡跟肥肥胖胖帶眼鏡的IT技術工程師出去談生意，也不願意帶這種花瓶出去。他說「真的花瓶已經被各種總裁狂追了，還要工作的花瓶你不如好好努力工作一下。」他對出差人選可以有所選擇時，他選了工程師，妥妥的談了很多生意效率極高。但卻被台灣女銷售抱怨，認為他「耽誤了她的假期，認為她性別歧視。」

底下有許多大陸網友回覆此篇文章，螃蟹回覆說「這些傻逼250的年輕妹子，動輒年薪30萬50萬人民幣，賺的不比那些工程師少，我心中覺得真心不值這個價，毫無性別歧視的意思。」還有人問為什麼這種情商還能拿這麼高的年薪。螃蟹直接回答「奶大」。

螃蟹並在留言中說，他是代理商這邊的，台灣大品牌很多，技X、華X之類的非常多。德國幾個品牌派的銷售都是光頭的老爺子，只是台灣香港的品牌喜歡派妹子談生意。他底下並補充，但是就這些台灣妹子出差做的事情來講，他覺得3塊、5塊也貴了。

(中時電子報)