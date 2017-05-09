藍再杯葛院會 綠籲：不要因黨主席選舉阻撓台灣建設

國民黨團今在立法院院會「自己反對自己」提案，引發立法院副院長不滿，裁示先休息協商，院會再度空轉。民進黨團幹事長葉宜津召開記者會批評，國民黨團亂了套、毫無意義杯葛，好幾次經濟聯席委員會、院會都在杯葛，把立法院當「秀場」，呼籲國民黨不要因黨內主席選舉紛擾，阻撓台灣建設發展。

民進黨團書記長李俊俋表示，國民黨團反對前瞻基礎建設，請具體指出究竟是花蓮輕軌，還是嘉義市鐵路高架化、或高雄及新竹輕軌到底要不要做，不要只會說債留子孫。

李俊俋說，國民黨主席選舉是黨內事務，「我們也祝福」，但每次協商國民黨代表都推稱「520再說」，就是要選黨主席選舉，呼籲國民黨反對前瞻、年金改革，就說清楚、講明白，才是解決問題的態度，不要因為拼選舉、亂台灣，否則會繼續付出代價。

民進黨立委蘇巧慧則說，國民黨因黨主席選舉各出奇招，導致協商不算數，這樣國會如何運作；她也說，新北市長朱立倫希望區域立委幫忙爭取預算，但地方一邊搶、中央一邊擋，令人不解，盼國民黨迷途知返，一齊討論台灣未來建設。

(中時)