5月9日中視午間新聞速速報
南韓總統大選開跑! 出口民調結果19:00揭曉
南韓總統大選正式登場，將近4248萬南韓民眾將投出「後朴槿惠時代」的青瓦台主人。 出口民調結果晚間七點揭曉，預料大選結果午夜底定、10號正式宣布，新任總統也將隨即宣誓就職。
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怒!北投女童割喉案 凶嫌龔重安二審仍逃死
犯下北投女童割喉案的兇嫌龔重安，開庭期間坦承犯行也說自己沒有精神異常，請求法院處以極刑 ，一審他被判無期徒刑。今天上午二審宣判，台灣高等法院仍然維持無期徒刑的判決
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衛福說明0800}{標：WHA網路報名截止 衛福部:續堅持到5/22
WHA網路報名截止，我方沒有收到邀請函，衛福部長陳時中表示心情非常沉重。他說這是「我們的損失，也是國際社會的損失」。但仍會持續努力爭取到最後一刻，他還是會到日內瓦，舉行多邊和雙邊會談。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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