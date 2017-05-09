NBA》豪宅敗絮其內 波許被情色公司老闆告上法庭

熱火前鋒波許將豪宅出租，但卻因為敗絮其內，反而被告上法院。(美聯社資料照)

因傷缺席整季的熱火大前鋒波許，沒想到豪宅租人卻因為敗絮其內導致被情色電影公司老闆告上法庭，而且還被求償9.2萬美元，錢沒賺到反而惹得一身腥。

根據《TMZ》網站報導，美國色情產業X Art創辦人費爾德夫婦去年12月向波許承租位於邁阿密的豪宅，支付第一個月的月租4.6萬美元，以及兩個月押金9.2萬美元，但在入住後不但看到四處都有發黴的跡象，而且水管漏水，甚至還看到老鼠屎，嚇得費爾德住進醫院，事後向波許退租但遭拒，雙方最後不得對簿公堂，費爾德希望法官還他公道，並且獲得合理的賠償。

(中時電子報)