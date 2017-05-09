北市長選舉民調朱勝柯 朱立倫：做好市政

電子媒體民調台北市選舉，朱立倫支持度略勝柯1％，新北市長朱立倫9日出席活動時表示，這是目前不存在的假設問題，他做好市長工作，柯市長努力做好市政工作，雙北同心為這個大台北地區的民眾來努力。

被問到會不會拱朱參選台北市，國民黨主席洪秀柱說，一切要看朱市長本人意願，她強調，國民黨要有「贏」的策略與氣氛，誰能代表國民黨贏，就全力支持他。

國民黨副主席郝龍斌說，朱市長是他的好朋友、自己人，做任何決定他都支持，他會好好跟他聊聊這件事。

(中時)