媽媽視角good job！愷樂D奶太撐驚現亮點
2005年以兒童台姐姐身分出道、之後跨足綜藝及歌壇等領域的女星愷樂，前後歷經12年磨練，正式轉型後表現亮眼，眾人也發現昔日清純如鄰家少女般的愷樂其實「深藏不露」，甚至在成為內衣品牌代言人後，D罩杯讓人驚豔，能可愛又能美艷，因而成為新一代性感女神。
日前，愷樂跟家人出遊，也在instagram上分享玩樂照，而一張她穿著粉紅色長袖上衣搭配咖啡色窄裙的休閒照，意外爆出「亮點」，愷樂的這張照片雖然包緊緊，僅小露細長美腿，但上衣卻顯露出兩道內衣痕，D罩杯胸型一覽無遺，愷樂po文說這是「媽媽視角」，沒想到竟意外顯露性感春光，引發網友讚嘆，直呼她身材好到衣服都遮不住，大讚愷樂媽「好會拍」，還笑稱「這張照片的男生視角應該不用我說了」。
(中時電子報)
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