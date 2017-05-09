陸委會：世衛組織若屈從北京壓力 兩岸關係將漸行漸遠

陸委會9日發表嚴正聲明，強調世界衛生組織是非政治性組織，台參與WHA，完全符合世衛組織規章，也受到各國的高度支持，並已形成慣例。但今年中國大陸以其片面宣稱的政治理由，施壓世衛組織，阻撓WHO致發我邀請函，對於這種違背世衛組織宗旨，打壓我政府，無視臺灣2,300萬人民的權益，我們表達強烈的不滿與抗議。陸委會更表示，如果WHO最終亦屈從北京壓力，則勢必嚴重傷害臺灣人民感情，激起臺灣民意的強烈反彈，甚至可能讓兩岸關係漸行漸遠。

今年世界衛生大會WHA的網路報名時間已截止，我至今未收到邀請函，蔡英文總統近日來多次表達我國對世界醫療健康的貢獻及參加意願，國台辦8日則重申一中原則，認為責任在民進黨當局。陸委會9日表示，參與WHA是臺灣民意的高度期待。為避免因為臺灣今年無法參與WHA而造成兩岸關係的負面影響，蔡總統已多次呼籲陸方妥慎處理；陸委會也在今年3月下旬及5月初，兩度向陸方表達立場，並願溝通化解分歧。惟對岸無視我方呼籲及嚴肅的提醒，仍堅持阻撓臺灣參與WHA，如果WHO最終亦屈從北京壓力，則勢必嚴重傷害臺灣人民感情，激起臺灣民意的強烈反彈，甚至可能讓兩岸關係漸行漸遠。

陸委會指出，北京當局已連續阻撓臺灣參加國際民航組織（ICAO）、WHO等國際組織，打壓臺灣爭取參與國際組織及活動的基本權利，意圖藉此施壓我政府，達到其政治目的。「我們絶不會屈服於北京的壓力，也會持續向國際發聲，爭取臺灣參與WHA及其他國際組織的權益」。

陸委會表示，台灣人民的聲音是我政府的後盾，我們相信，國際社會一定會重視臺灣在全球衛生安全乃至其他人權及安全議題上的不可或缺角色，持續關注臺灣參與的問題。我們也要向對岸呼籲，臺灣民意不可輕侮，北京當局應審慎思考，堅持不讓臺灣參加WHA及持續打壓臺灣國際空間的可能嚴重後果，切勿因為僵化、對抗的政策思維和做法，造成兩岸關係不可回復的巨大傷害。

(旺報)