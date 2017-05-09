NBA》鹽湖城26年來第一人 格林名留青史

卓雷蒙格林(左)成為鹽湖城26年來第一位在客場拿到大三元成績的球員。(美聯社資料照)

卓雷蒙格林9日以大三元成績單幫助勇士橫掃爵士晉級西區決賽，格林也成為鹽湖城26年第一位在客場拿到大三元的球員。

格林此役17分、10籃板、11助攻，生涯季後賽第三次大三元，也是生涯第22次大三元，勇士22場比賽全勝，格林可說是勇士的幸運星。

勇士自從1984年起季後賽只有出現3次大三元紀錄，而這3次大三元都來自於格林，NBA史上與崔斯勒、賈奈特與葛瑞芬並列第11。

前一次能在鹽湖城寫下大三元成績的就是1991年的拓荒者崔斯勒，這27年來造訪鹽湖城的巨星包含喬丹、布萊恩、歐拉朱旺、巴克利、歐尼爾與鄧肯等人，但從來沒有一個人能有大三元表現，可見得格林此次創下的紀錄有多麼難得。

(中時電子報)