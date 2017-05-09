NBA》鹽湖城26年來第一人 格林名留青史
卓雷蒙格林9日以大三元成績單幫助勇士橫掃爵士晉級西區決賽，格林也成為鹽湖城26年第一位在客場拿到大三元的球員。
格林此役17分、10籃板、11助攻，生涯季後賽第三次大三元，也是生涯第22次大三元，勇士22場比賽全勝，格林可說是勇士的幸運星。
勇士自從1984年起季後賽只有出現3次大三元紀錄，而這3次大三元都來自於格林，NBA史上與崔斯勒、賈奈特與葛瑞芬並列第11。
前一次能在鹽湖城寫下大三元成績的就是1991年的拓荒者崔斯勒，這27年來造訪鹽湖城的巨星包含喬丹、布萊恩、歐拉朱旺、巴克利、歐尼爾與鄧肯等人，但從來沒有一個人能有大三元表現，可見得格林此次創下的紀錄有多麼難得。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。