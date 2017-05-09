時力呼籲林全到立院報告前瞻計畫

時代力量立法院黨團9日舉行黨團大會會後記者會，總召徐永明（左）及立委黃國昌（右）等表示，前瞻條例爭議越來越多，將提案邀請行政院長林全到立法院院會進行報告。（劉宗龍攝）

時代力量立法院黨團9日舉行黨團大會會後記者會，總召徐永明（左2）及立委黃國昌（右2）等表示，前瞻條例爭議越來越多，時力不再提修正動議，而是提出強化基礎建設特別條例草案，且黨團也將提案建請立法院院會做成決議，邀行政院長林全率領參與決策的部會首長、政務委員，就前瞻條例到立法院院會進行報告。（劉宗龍攝）

時代力量立法院黨團9日舉行黨團大會會後記者會，總召徐永明及立委黃國昌等表示，前瞻條例爭議越來越多，時力不再提修正動議，而是提出強化基礎建設特別條例草案，且黨團也將提案建請立法院院會做成決議，邀行政院長林全率領參與決策的部會首長、政務委員，就前瞻條例到立法院院會進行報告。

(中時)