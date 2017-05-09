教育部擬推開放式大學 空大：願協助建立學分銀行

新北市蘆洲空中大學校長陳松柏說，在教育部「開放式大學」政策上，空中大學可以扮演一定角色。（林志成攝）

教育部擬推「開放式大學」，不僅免筆試入學，還可終身隨進隨出、累積學分拿學位。對此，位在新北市蘆洲的空中大學表示，他們現在已是開放式大學，未來可以承擔責任建置全國性「學分銀行」，協助推動國家終身學習學位。

教育部次長蔡清華回應，現在只是提出開放式大學構想，還要推動修法來落實，在後續討論過程中，會將新北市空中大學及高雄市空中大學可以扮演的角色納入考量。

教育部將推出一個可以「隨時進出」的開放式繼續教育 ，民眾想學兩門課就修兩門課，等過了幾年有興趣，再進學校多修幾個學分，當學分累積夠了即可拿到學位，完全沒有修業年限限制。

不過在教育部提出的開放式大學構想中，一直放在高教或技職領域，沒有想到終身教育領域的空中大學。新北市空中大學校長陳松柏表示，「我們現在就是開放式大學，而且有能力整合民眾在其他大學修習的學分，以協助推動國家終身學習學位。」

陳松柏表示，現在一般大專院校進修部都是要學生到學校上課，空中大學1/2至2/3時間透過網路學習，其他則是到校上課。空中大學現在承認國內所有大學的學分，而且已建立了「學分銀行」，每個人的學習履歷都很清楚。

教育部擬推的開放式大學，讓學生在不同學校修習的學分均可獲承認，累積到畢業學分後即可授予學位。陳松柏說，教育部這個構想很好，但誰有能力去整合學生在不同學校修習的學分？一般大專院校是做不到的，空中大學卻可以承擔這個責任。

陳松柏表示，新北市空中大學已為成立30年來的30萬學生建立學分銀行，他們人生的每個學習歷程，都可以納入這個銀行的個人帳戶，成為個人履歷。教育部只要挹注資源，讓空中大學的學分銀行擴大至4、500萬人的規模，開放式大學的理想就能落實。

陳松柏說，許多人過去考了證照、修了學分，時間久了，就旺季有這回事、或證書不見，對未來就業不利。空中大學的學分銀行，可以將學生人生過程中所修的學位、學分、證照、受訓等資料全部納入，有助於政府推動終身學習。

(中時)