古代鄉民生活怎麼過？走進〈清院本清明上河圖〉「過日子」

《清院本清明上河圖》由畫院陳枚、孫祜、金昆、戴洪及程志道5位畫家合作，足以媲美宋張擇端《清明上河圖》。（本報系資料照/故宮提供）

今日普遍出現的夜市文化亦是從宋代開始蓬勃發展。（本報系資料照）

宋朝是帶動城鎮興起、商旅文化廣泛交流的年代，飲食文化即是影響深遠的一項，就連今日普遍出現的夜市文化亦是從宋代開始蓬勃發展。究竟古代鄉民生活怎麼過？除了能透過〈清院本清明上河圖〉看出端倪之外，現在也能手作宋朝時期最夯的童玩「繭虎」和美食小點「棗糕」、「獸糖」，過個「最宋的日子」。

〈清院本清明上河圖〉是清代宮廷畫家臨仿宋朝時期「風俗畫」文物，直接描繪時代的風俗及日常生活場景，紀錄宋代大城汴京的繁華景色；宋代開封位於4條主要運河的交界處，能將各方資源運往京師，讓宋代皇室財政富庶，亦成就了汴京大城，各地商賈常民以各種不同交通工具來此貿易。

宋朝時期商業行會盛興，規模發展相較隋唐時期有近4倍成長，從手作工坊、商業行舖、餐飲、茶坊行舖蓬勃發展都與現代文化有所關連，如夜市文化即是宋代開始蓬勃發展。宋朝商販開始販售各式豐富且極具巧思的小食及點心，動植物、人物、房舍、生活用品等都能變化成各種食物造型，《天工開物•造白糖附造獸糖》中就提及，「凡獅象糖模，兩合如瓦為之，杓瀉糖入，隨手覆轉傾下」，可見當時的想像力無窮無盡。

此外，〈蘇漢臣 秋庭戲嬰〉、〈宋人 冬日嬰戲〉等也可見北宋當時孩童流行的衣著以及各式童玩，如北宋「定窯白瓷嬰兒枕」就描繪出可愛俏皮的孩童嬉戲樣貌，或是在台灣被稱為「跳寶」的「繭虎」，是利用重心的位移原理所製作的簡單玩具，運用蠶繭及彈珠等工具就能製作。

國立故宮博物院為推廣兒童藝文活動，即將於今年7、8月舉辦多場為期3天的「請你跟我這樣過 古代鄉民的日常」活動，結合院內藏品、複製文物、數位學習資源，以及學童教學活動，讓兒童一探古代生活面貌、認識古今生活的異同，有趣內容讓網友大呼「又是兒童，人家也要玩啦～」。

(中時電子報)