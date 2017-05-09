快報 ／ 戴君竹生了 最好的母親節禮物

戴君竹抱著剛出生的女兒，母愛滿溢。（取自臉書）

夫妻牽著小寶貝。（取自臉書）

恭喜！戴君竹今（9日）在臉書分享喜訊，7日剖腹產下第二胎，母女均安，女兒叫「Ellie」，第二個寶貝的到來，也是她最好的母親節禮物。

她感性的說：「Hi Ellie歡迎妳來到這個世界上，謝謝妳願意成為爸比媽咪的小寶貝，以後，我們就是一家四口了喔。」她笑說，終於有力氣Po文報喜，Ellie重3235克、51公分的金牛寶寶，同時她也很想念暫時待在外婆家的大女兒Polly。

她生產前曾在臉書分享，別的孕婦都是孕後期嗜睡，她卻是夜夜不能成眠，「明明開著冷氣，還是覺得好喘、濕疹好癢，這樣的情形已經持續一陣子了，之前懷Polly時也是這樣，只是當時白天累了可以隨時補眠，現在白天有睡意了，女兒卻精神奕奕，媽咪還是得撐著陪伴，大概是以前拍戲訓練出來的，倒也已經習慣長期睡眠不足了，生完就要開始母乳之路及一打二的生活，更別想睡飽了啊」。

她也曾有感而發，寫下關於養育孩子的看法，「懷Polly時，因為是新手媽媽，參考了一些書籍，有疑惑時常會上網爬文，人家說，第一胎照書養，我和黃先生也曾討論過該怎麼“訓練

”嬰兒（如何讓她睡過夜、哭就不抱……之類的），但到最後，女兒出生了，我們決定要照“心”養」。

「我們倆相信，再小的baby都是有感情的，不能因為她還不會表達，就擅自替她下定論，孩子哭是因為有需求，嬰兒又不是動物，怎麼為了自己方便而“訓練”她？！每個孩子都有她天生的氣質與個性，並不是一本書籍或旁人教導的方法就能全部適用的。對我們而言，給予孩子足夠的愛與安全感，遠比訓練她任何事更重要」。

「常在想，孩子會這樣依賴父母多久？在她最需要我們時，為何要急著把她推開要她獨立；為人父母的我們，又能完全擁有孩子多久？她們會長大，會有自己的世界，到那時，想抱抱親親孩子，她們還不見得願意呢，那何不趁現在，多抱抱陪陪她們，孩子真的大得太快了啊」。這看法也得到好友林心如按讚，忍不住留言說「太認同了」。

(中時)