張景森宣傳節電 臉書張貼光頭照

政務委員張景森今（9）日在臉書張貼個人光頭照片，呼籲節電記得隨手關燈、關冷氣！還說光頭、短袖、短褲、夾腳拖很cool喔！（照片摘自張景森臉書）

行政院政務委員張景森今（9）日在臉書宣傳節電，還張貼個人光頭照片。他說，「中午12:00-14:00是關鍵兩小時。記得：隨手關燈、關冷氣！記得：光頭、短袖、短褲、夾腳拖很cool喔！」

張景森表示，4月氣溫爆表，加上經濟復甦，電力需求今年將衝新高，但是核電早退，火電遲到，綠電又緩不濟急，電力供應將十分吃緊。

他說，今年夏天會不會限電，完全要看節電有沒有成效。

張景森表示，當非核成為事實，節電就是義務。

(中時)