未獲WHA邀請函 柯P：陸方處理「不聰明」
第70屆「世界衛生大會」（WHA）今天截止網路報名，衛福部證實台灣至今未收到邀請函。對此，台北市長柯文哲表示，大陸處理台灣「不聰明」，更提到就像周子瑜事件，沒有必要。
柯文哲今接受接受《POP Radio》專訪，被問到身為醫生，怎麼看台灣無法出席WHA？柯文哲說，要打壓台灣當然是可以，但是在醫療、人權問題，要「懂得閃」，要符合世界標準，所以不管是李明哲事件、處理WHA，都可以看出中國還是那樣。
柯文哲說，我有跟他（指大陸）抱怨過，作為世界大國，怎麼搞出這種事情，「不知道在做什麼？」，他覺得這個大陸政府真的要自己去思考。
主持人也問及，那今年雙城論壇會自己出席嘛？什麼時候要辦？柯文哲表示，往年都是8月，但今年一定要在世大運前辦。柯說，都有在談，但對方說要長官核准在宣布，那就隨便他。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。