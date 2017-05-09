未獲WHA邀請函 柯P：陸方處理「不聰明」

台北市長柯文哲9日接受電台訪問 ，柯文哲表示，他去見行政院長林全並不是要錢，而是表示 前瞻計畫的錢不是這樣亂花的，不然不僅蚊子館，連孑孓都 孵不出來。（鄭任南攝）

第70屆「世界衛生大會」（WHA）今天截止網路報名，衛福部證實台灣至今未收到邀請函。對此，台北市長柯文哲表示，大陸處理台灣「不聰明」，更提到就像周子瑜事件，沒有必要。

柯文哲今接受接受《POP Radio》專訪，被問到身為醫生，怎麼看台灣無法出席WHA？柯文哲說，要打壓台灣當然是可以，但是在醫療、人權問題，要「懂得閃」，要符合世界標準，所以不管是李明哲事件、處理WHA，都可以看出中國還是那樣。

柯文哲說，我有跟他（指大陸）抱怨過，作為世界大國，怎麼搞出這種事情，「不知道在做什麼？」，他覺得這個大陸政府真的要自己去思考。

主持人也問及，那今年雙城論壇會自己出席嘛？什麼時候要辦？柯文哲表示，往年都是8月，但今年一定要在世大運前辦。柯說，都有在談，但對方說要長官核准在宣布，那就隨便他。

(中時)