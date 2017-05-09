女星拍戲遭蟲咬 竟惡化成蜂窩性組織炎

曹雅雯日前拍戲遭蟲咬，惡化成蜂窩性組織 。(圖/本報系資料照)

曹雅雯從民視選秀節目出道，高人氣的她更有「百萬寶貝」的封號，不過近期拍攝民視戲劇《外鄉女》時，原先以為只是被蟲叮咬，未料竟惡化成「蜂窩性組織炎」，讓她是腫到寸步難行。

曹雅雯表示拍戲時被被蟲叮咬，未料竟引起嚴重過敏反應，更惡化成蜂窩性組織炎，導致無法行走只能整天躺在床上，這讓她擔憂為了養病整天躺床上光吃沒動，體重會直線上升變成「豬公舒麗」，不過目前接受抗生素治療的她，健康狀況逐漸好轉，因此要粉絲不用過度擔心，她也表示若狀況允許，會儘快回劇組拍戲，讓粉絲能早日看到她的作品。

(中時電子報)