婦女們注意！甚麼是子宮外孕？
子宮外孕恐有致死危機，曾有婦女懷孕後腹痛前往就婦產科就醫，但醫師沒有診斷出婦女是子宮外孕，婦女在返家後，昏倒送醫不治死亡，子宮外孕本就不易察覺，但妊娠周數越大，著床處無法承受而破裂，就會引起大出血。
依據健康醫療網，財團法人為恭紀念醫院婦產科沈國壽主任就表示，如果受精卵並未著床於子宮壁，就是子宮外孕！子宮外孕的成因不明，但容易造成破裂而大出血。
沈國壽主任說明，子宮外孕可以用照超音波、驗尿及抽血檢驗來確診；婦女都會以驗尿來看是否懷孕，一般來說在胚胎6周大的時候，正常著床在子宮內的婦女，尿液中的乙型人類絨毛膜性腺激素（beta-hCG）會在48小時上升至66%以上，若指數低於66%，可能是子宮外孕或流產。婦女驗尿後，都會照攝超音波，如果在子宮內沒有看到胚胎，就可以用抽血檢驗懷孕荷爾蒙濃度beta-hCG，因為懷孕荷爾蒙濃度會是以倍數增加，因此必須抽血檢驗兩次，以確認是否正常懷孕。
若是確診為子宮外孕，沈國壽主任提到，可以使用藥物或是腹腔鏡手術治療，使用藥物中妊娠，必須要在胚胎小於3公分時進行，利用藥物胺基甲基葉酸停止妊娠組織生長，讓身體慢慢吸收，但必須要持續追蹤；但沈國壽主任指出，目前多以手術治療，使用腹腔鏡在肚臍附近開2公分小洞，將異常胚胎切除，由於輸卵管有兩條，切除其中一條，還剩一條輸卵管可以懷孕。
沈國壽主任提醒，子宮外孕會有單邊腹部悶痛及陰道出血等症狀，因此懷孕的媽媽們要密切注意自身情況，一有不適症狀可以就醫檢查。
(中時電子報)
關鍵字：懷孕
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