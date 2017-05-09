外國青年看中國，定義新四大發明：高鐵、支付寶、共享單車、網購。（圖翻攝自人民日報）

中國古代的四大發明一般是指造紙術、指南針、火藥與印刷術，現代的四大發明又是什麼？經過街頭採訪得到的結果，中國的新四大發明分別為高鐵、支付寶、共享單車和網購，另外還有哪些重要發明？就讓外國青年告訴你。

據《人民日報》報導，訪問數十位在中國的外國人，最想把中國的什麼帶回祖國？並依據受訪者的回答統計出結果。榮登第一名的是高鐵，來自印尼的JUSTIN表示，由於印尼沒有地鐵，當地幾乎每人一車，導致嚴重的交通問題，中國的高鐵很乾淨而且快速，希望印尼也有相關建設。

獲得第二名的是支付寶，來自埃及的亞拉說，支付寶讓生活變得更便利，出門不必帶錢包，只要帶手機就好。「支付寶」現為螞蟻金服旗下的第三方支付平台，原屬阿里巴巴集團，於2004年創辦，可進行在線支付、轉帳、繳交水電費和活動購票等功能，截至2012年註冊用戶數已突破8億。

第三名則是共享單車，來自印度的ARCHANA指出，有時叫不到計程車，共享單車就是很方便的選擇。「ofo共享單車」是一間2014年成立的共享單車公司，由北京大學幾位博士生創立，近年中國共享單車市場蓬勃發展，該公司稱註冊用戶已逾2000萬。

網購之所以成為第四名，主要是因為愈來愈多人上淘寶購物，來自波蘭的SOPHIE表示，在淘寶買東西可以直接送到家，還曾在買了東西兩星期後接到賣家的電話，不是貨品有問題，而是請她給評價，「在歐洲，東西買完就沒有人理我了。」來自泰國的BOND也說，因為泰國沒有淘寶，他想把淘寶帶回去，甚至想投資。

除了這四項發明，還有像是快遞、茶道，也有人說最想帶食堂回國，「這裡的食堂有四層，而且食物物美價廉，在我們國家很少能吃到這麼便宜的飯菜！」

綜合上述結果，可見中國的生活愈來愈便利，發展速度也令世界驚豔，引起他國注目甚至效法，新四大發明也將繼續發揮影響力，進一步將世界聯繫起來。

(中時電子報)