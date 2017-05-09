未收到WHA邀請函 綠委譴責WHO不顧人權

民進黨立法院外交及國防、社會福利及衛生環境委員會兩委員會的立委們9日共同舉行記者會，譴責WHO秘書處不顧普世人權，屈從政治干預，將台灣屏蔽在全球健康及防疫網路之外，綠委們一起呼口號，表達不滿。（劉宗龍攝）

民進黨立法院外交及國防、社會福利及衛生環境委員會兩委員會的立委們9日共同舉行記者會，譴責WHO秘書處不顧普世人權，屈從政治干預，將台灣屏蔽在全球健康及防疫網路之外，綠委們一起呼口號，表達不滿。（劉宗龍攝）

民進黨立法院外交及國防、社會福利及衛生環境委員會兩委員會的立委們9日共同舉行記者會，譴責WHO秘書處不顧普世人權，屈從政治干預，將台灣屏蔽在全球健康及防疫網路之外，綠委們一起呼口號，表達不滿。

(中時)