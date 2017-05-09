未獲WHA邀請函 致公黨籲各國重視醫療重要性

台灣迄今未收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，可能被排除在國際醫療體系之外，成為全球防疫的缺口，台灣致公黨呼籲兩岸政府及世界各國，能再次認識到台灣參與世界衛生組織活動對國際醫療體系的重要性。

致公黨9日發表聲明如下：

一、我們知道，台灣醫療團隊不時深入災區熱忱服務，發揮人溺己溺的精神，在許多國際人道救援工作與行動中，成功的提供了重要的醫療救助。台灣的醫療體系所創造的醫療品質及技術不但是亞洲第一，更是全球排名第三。

二、台灣全民健保的實施，讓全體國民得到健康保險的平等照顧，成為世界各國在健康醫療發展上非常值得參考的經驗。

三、台灣推動安寧療護25年，在2015年即擁有臨終病人死亡品質排名亞洲第一，世界第六的傲人成績。

四、2016年世界醫師大會（WMA），各國醫師代表一同表決通過了《台北宣言》，做出對生物資料庫，健康資訊使用的倫理規範，尤其在醫療學術領域，保護病人權利等方面，深切影響全球醫療發展，這個宣言效力和《赫爾辛基宣言》、《日內瓦宣言》等同重要。

台灣可謂是全球醫療之光，為世界貢獻良多。台灣醫療服務的品質及技術，聞名全球，是為國際社會不可或缺的一員。

從國家民族的高度來看，把台灣排除在世界衛生大會之外，會製造「公共衛生」的盲點，也會置任兩岸人命於風險中，更可能會為東亞或其他地區的公共衛生帶來危險。台灣有強烈意願參與世界衛生大會，因為我們相信台灣有世界一流的衛生體系，積極構思建立一個預防傳染疾病的網絡，台灣也是全球在心臟和肝臟移植技術方面的領導者，台灣也願意把這些資源和訊息分享給世界衛生大會。

台灣致公黨認為，享有最高可及水準的健康是每個人的基本權利，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件而有所差別，而且民眾健康是社會基本人權與全球普世價值，不論世界任何一個國家，任何一個執政黨都不能漠視此一要求。

我們強烈呼籲，在台灣執政的民進黨，以務實的態度認真對待以往在「九二共識」原則下，曾經所獲致的國際交流空間，同時也必須藉此機會清楚闡釋國家定位與未來外交模式。台灣希望持續參與各種國際活動，執政黨不可在意識形態作祟下，自我設限，阻擋台灣參與國際社會的活動，誤判情勢，使全體台灣老百姓的權利和福利受到侵害。

台灣致公黨一向主張兩岸和平發展，堅持「我們不要台獨，我們要台灣人做主」，未來台灣的出路關鍵問題還是在於兩岸關係的發展，既然台灣及台灣人民的前途迴避不了大陸，民進黨應積極正視對岸所堅持的「九二共識」，全力推動改善兩岸關係才是正道，勇敢面對大陸的共產黨，主動與共產黨談判，為台灣的發展爭取最大的空間，為台灣老百姓爭取最大的福利。

我們同時呼籲中國共產黨，為台灣老百姓展現更大的胸懷，創造更多有利兩岸和平發展的條件，經濟共榮，引領台灣參與國際社會活動。

台灣致公黨願意做為兩岸政府溝通的橋樑，站在國家民族的高度上，秉持忠義無私的精神，堅督政府為百姓做實事，做好事，共同為中華民族的偉大復興奉獻心力。

(旺報)