WHA小英連10推 藍委諷推特治國

台灣未收到WHA邀請函，國民黨立院黨團9日舉行記者會，黨團副書記長李彥秀（右）表示，為了參與WHA會議，蔡英文總統在推特上10次發文，但治國不是只用推特發文就有用，應考慮國際現實如何更有效處理。（劉宗龍攝）

台灣未收到WHA邀請函，國民黨立院黨團9日舉行記者會，黨團副書記長李彥秀（右）表示，為了參與WHA會議，蔡英文總統在推特上10次發文，但治國不是只用推特發文就有用，應考慮國際現實如何更有效處理。（劉宗龍攝）

台灣未收到WHA邀請函，國民黨立院黨團9日舉行記者會，黨團副書記長李彥秀表示，為了參與WHA會議，蔡英文總統在推特上10次發文，但治國不是只用推特發文就有用，應考慮國際現實如何更有效處理。

(中時)