大學個人申請放榜 台東5人上台大

台東女中成績優異學生。（莊哲權攝）

台東高中成績優異學生。（莊哲權攝）

大學個人申請人學放榜，台東共有5人上台大，其中，台東高中4人、台東女中1人，他們的共同特徵是都很清楚自己要的是什麼，而且熱衷於參加各種活動，也注重體能訓練，不會死讀書。

個人申請上台大的台東高中學生，吳博文申請心理學系、林祐楨申請植物病理微生物學系、陳品祥申請職能治療學系、榮孫子恩申請大氣科學系，台東女中則有陳以琳上台大社會工作學系。

台東高中吳博文今年學測拿到72級分，他的志願始終如一，就是心理學系，雖在繁星推薦台大心理學系落敗，這次個人申請終於上榜。

班導師陳嬿羽說，以吳博文的成績可以上牙醫系，但是他一心一意只想讀心理學系，填志願也都填心理學系。她說，班上多數學生都清楚自己要的是什麼，所以都是為自己而讀，三不五時就參與各種活動，提升他們的視野，家長也都很支持。

個人申請上台大社會工作學系的台東女中陳以琳，父親是牧師，自小就跟著家人到監獄、社福機構服務，讀國中時就確定自己要從事社會工作。

(中時)