警方查獲車手郵局拒配合 老婦一周被騙259萬元

詐騙集團的21歲張姓車手被埔里警分局逮捕後，今天中午被隨案移送法辦。（楊樹煌攝）

假扮檢察官，行徑大膽的詐騙集團車手21歲張姓男子，推開陳姓老婦人家中大門，欲進入取款，被監視器錄到的影像。（楊樹煌翻攝）

詐欺集團假冒檢察官，聲稱老婦人「牽涉刑案」，須把名下帳戶存款交代清楚，否則會遭到法院羈押，70多歲陳姓老婦人信以為真，一周接連被騙6次，金額高達259萬元，昨晚經警方與老婦人合作，順利將車手逮獲，今中午隨案移送法辦。

警方透露，陳姓老婦人是自4月28日至5月4日止，共被詐騙6次，金額達259萬元，最後因老婦人近日行蹤與態度異常，被子女發現，逼問之下才得知已交付巨額存款，懷疑遭到詐騙，立即向警方報案。

經警方清查轄內路口監視系統，撐握車手行蹤，將計就計，讓老婦人繼續配合詐欺集團演出，警方則事先準備好假鈔，供被害人交付款項給車手，並在被害人家中埋伏，於8日晚間，車手進入被害人家中取款時，當場甕中捉鱉，將21歲張姓車手逮捕。

雖然被害人因破案而鬆了一口氣，並感謝偵辦員警的認真與努力，順利破案。不過警方因郵局拒絕配合，致使陳姓婦人接連被騙6次，平白損失259萬元，郤是深表遺憾。

警方透露，這名21歲張姓車手夥同的另一位17歲李姓車手，4月28日在台中落網，經警方查出他提領的款項中，就有筆50萬元，顯示來自埔里鎮，且由郵局提領的，所以警方乃向郵局欲調閱資料，卻未獲同意，而坐失遏阻防詐先機，最後經透過金管會，於前幾天前才拿到資料，但婦人已被騙259萬元。

埔里警分局長潘金葉表示，警方會持續落實防詐騙宣導及與超商、金融機構的聯繫，防止民眾遭受詐騙集團的危害，並會加強打擊犯罪查緝，不讓為非作歹的歹徒逍遙法外。

(中時)