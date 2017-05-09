北市8旬老翁墜樓 傷重不治

8旬老翁今早疑在西藏路大樓尋短。（陳鴻偉翻攝）

警消今天上午11時獲報，西藏路某大樓前有人墜樓，警消到場時，發現80多歲的老翁頭、胸重傷，倒臥在馬路旁，當場宣告不治，警方初步調查，老翁疑似由頂樓跳下尋短。

死者為大樓住戶，平時未與家人同住，老翁屋內也沒有留下遺書，目前除調閱監視器還原老翁上樓過程，另通知家屬到案以釐清相關案情。

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(中時)