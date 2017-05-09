大學個人申請放榜 南一中4人錄取台大醫學系

申請入學9日放榜，私立瀛海中學今年成績耀眼、開出紅盤，7人錄取台灣大學，楊明諺考取台大醫學系，今年共4名醫學系學生，締造創校以來最佳升學紀錄。

台南一中蔡秉勳、林孟黌、許育綸、蘇琬婷4人錄取台大醫學系，24人上醫學系，其中，蔡秉勳同時上榜台大醫學系、台大電機系、法國高等學院，將選擇台大醫學系就讀。南一中全校總計346人上榜，錄取頂尖大學占3分之1人。

台南女中洪卉柔錄取台大醫學系，全校上榜人數為272人，國立大學207名，佔76%，台成清交政5校上榜人數101人，佔37%，醫學相關科系(醫學、牙醫、中醫)共上榜19名。

(中時)