要不到資料 南市民代推教育局長額頭事後道歉

國民黨台南市議員蔡育輝今天上午在議會定期大會專案報告前，不滿向教育局長陳修平索取各國中小替代役相關資料未獲提供，上前推了陳修平的額頭。事後，市府及綠營譴責暴力，並保留法律追訴權；蔡育輝則說，動作太大不小心碰到額頭，絕非暴力，他深表歉意。

市議會上午召開「永福國小、進學國小、成功國小及成功國中等校舍整併影響學生受教權專案報告」前，大約9時20分左右，蔡育輝怒氣沖沖進入議事廳尋找陳修平，質問為何多次向教育局索取國中小替代役住宿環境等相關資料，迄今依然不給？當時，陳修平正與其他議員聊天，蔡突然用手推了陳修平的額頭，其他議員見狀趕緊勸阻。

事後，市府嚴正抗議，譴責暴力，要求蔡育輝公開道歉，並保留法律追訴權；民進黨團幹事長林宜瑾也痛批蔡暴力問政。市府強調，基於對議會的尊重，市府一級機關首長及主管列席備詢係本於民主機制及地方制度法的規定，他們譴責肢體及語言暴力，期待所有議員理性問政，不要讓民主聖地台南再度蒙羞。

蔡育輝認為，他接受民眾陳情，指學校替代役在台南市的住宿環境比豬舍還不如，從去年起就要求教育局提供基本資料，不僅大會做成決議，教育小組也做成決議，但陳修平卻完全置之不理。

蔡育輝表示，陳修平行政怠惰，他當面跟對方理論時，因動作太大不小心碰到她的額頭，絕非暴力傷害，他深表歉意。

不過，蔡育輝也強調，市長賴清德不進議會儘管被監察院彈劾，但議員的監督權並沒因此受到尊重，對賴清德及其團隊的霸道、傲慢，將議會當成御用單位，仍要給予嚴正譴責。

(中時)