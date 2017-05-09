Yahoo民調：蔡英文執政將滿一年 68％民眾不滿意施政

總統蔡英文。(本報系資料照)

總統蔡英文執政將滿一年，Yahoo奇摩新聞最新公布「蔡英文就職一周年滿意度大調查」，結果顯示近68%民眾對蔡英文整體施政表現不滿意，且愈年長愈不滿，45歲以上民眾不滿意度突破75%，民眾對府院團隊不滿意度也高達6成；逾5成民眾認為不論兩岸、經濟、勞工權益等，蔡英文執政都輸給馬英九。

對年金改革、一例一休政策的高度不滿，更讓世代差異問題浮上檯面；Yahoo TV今晚7點邀請到年金改革委員會執行長林萬億親上火線，在《阿苗帶風向》節目上接受主持人苗博雅直播專訪，林萬億將親自回應軍公教反年金聲浪、解說年改方案對年輕勞工有何好處等，並直接接受網友提問。

(中時)