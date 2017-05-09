疑褻瀆可蘭經 印尼前華裔市長鐘萬學遭判2年徒刑

出席法院宣判會議的雅加達前市長鐘萬學。（圖/美聯社）

據英國廣播公司（BBC）報導，不久前於大選連任失利、雅加達前華裔市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama），今遭到印尼當地法院，以褻瀆和煽動暴力的罪名，判處2年有期徒刑。讓這位曾經風光一時的總統親信，不僅失去政治舞台，恐還將淪為階下囚。面對法院的裁定，「阿學」仍否認自己曾褻瀆可蘭經，表示他不會就此認罪、會將繼續上訴到底。就在宣判期間，法院外聚集了大批支持與抗議群眾，一方要求當庭無罪釋放、另一方則希望加重判決，雅加達警方不敢大意，調派1萬5千多名安全人員圍住法院，避免造成節外生枝。

被暱稱為「阿學」的鐘萬學，2014年接替佐科威（Joko Widodo）出任市長，是雅加達近50多年來首名非穆斯林的市長。現年50歲的他，出生於印尼邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），是祖籍廣東梅縣的客家人，2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。執政期間改善不少交通、勞工和官僚作風的問題，卻經常因為華裔和基督徒的「雙重少數」身份遭到反對群眾的攻擊。妻子林雪莉（Veronica Tan）亦是媒體焦點之一，兩人育有3子，長男尼可拉斯於本次大選期間曾多次替父親站台。

宣判前聚集雅加達街頭，表達抗議並要求加重量刑的穆斯林團體。（圖/美聯社）

聚集在法院外、要求無罪釋放鐘萬學的支持群眾。（圖/美聯社）

上個月結束的大選中，尋求連任的鐘萬學雖然以第一名挺進二輪決選，卻在二輪以大幅差距敗給對手、前教育部長巴斯威丹（Anies Baswedan），未能連任成功，終究過不了族群和宗教議題這兩大關卡。如今仍舊官司纏身的他，能否成功脫險，也將是外界持續關注的焦點之一。

(中時電子報)