寧夏警方連破3起販毒案 繳獲海洛因28.4公斤
寧夏吳忠市利通區公安分局7日在吳忠汽车站附近抓獲兩名涉毒犯罪嫌疑人，這是吳忠公安機關在21天內連續破獲的第3起特大販賣運輸毒品案，3起案件共繳獲毒品海洛因28.4公斤，抓獲犯罪嫌疑人7名，斬斷了3條從雲南到寧夏跨省區的販毒通道。
三起販毒案分別是，5月7日，繳獲毒品海洛因15塊共計5.2公斤，扣押毒資20萬元人民幣，扣押涉案車輛1輛。
5月6日，吳忠市同心縣公安局民警連續數月持續攻堅，輾轉雲南、四川、甘肅、陝西等地，經過當地警方的配合，抓捕兩名犯罪嫌疑人，繳獲毒品海洛因11.2公斤。
4月17日，同心縣公安局成功破獲特大販賣運輸毒品目標案，查獲毒品海洛因34塊共計12公斤，抓獲犯罪嫌疑人3名，扣押毒資1萬元人民幣，扣押涉案車輛2輛。
據統計，截至5月7日，吳忠市公安機關今年已破獲毒品案件60起，抓獲犯罪嫌疑人73人，繳獲海洛因29.2公斤、安非他命4.3公斤，占全寧夏繳獲毒品數的85%以上。
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(旺報)
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