林美珠稱勞保費不會「多繳」 李明賢： 睜眼說瞎話
勞動部長林美珠昨日表示，勞工保險年金改革不會有外界所認為的「多繳、少領、延後退」的狀況，但政院所提出的草案，勞保費率卻是逐年上調的，對此國民黨文傳會副主委李明賢表示，林美珠到底是數學不好，還是睜眼說瞎話。
政院勞保年金改革版本日前正式出爐，其中勞保費率107年起每年調升0.5個百分點，5年後至民國111年調升到12％，和林美珠所說的不會有「多繳」有出入，李明賢在臉書上表示明明修改後的勞保費率將會逐年調漲0.5%，難道這不是「多繳」？還是勞工的辛苦錢都不是錢？
李明賢直言，既然林美珠掛保證未來沒有「多繳」，是否也應該請勞動部兌現承諾，全國勞工增加的勞保費，就由勞動部繳納?少領的，也請勞動部補足?
李明賢說，要推動改革絕對沒問題，但執政黨欺負軍公教之後，又來騙勞工說沒有「多繳、少領、延後退」，實情根本是「砍完軍公教，又砍勞工」，勞動部卻還一再硬抝，這讓李明賢直問「民進黨，你心中最軟的那一塊，就是最好騙的那一塊嗎？」
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲 臉書
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