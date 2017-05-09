林美珠稱勞保費不會「多繳」 李明賢： 睜眼說瞎話

針對勞團所提出包括反對「多繳、少領、延後退」的年金改革訴求，勞動部長林美珠8日說，勞保年改並不會有外界所認為的多繳、少領、延後退，會在草案審查時一一向外界說明。(中央社)

勞動部長林美珠昨日表示，勞工保險年金改革不會有外界所認為的「多繳、少領、延後退」的狀況，但政院所提出的草案，勞保費率卻是逐年上調的，對此國民黨文傳會副主委李明賢表示，林美珠到底是數學不好，還是睜眼說瞎話。

政院勞保年金改革版本日前正式出爐，其中勞保費率107年起每年調升0.5個百分點，5年後至民國111年調升到12％，和林美珠所說的不會有「多繳」有出入，李明賢在臉書上表示明明修改後的勞保費率將會逐年調漲0.5%，難道這不是「多繳」？還是勞工的辛苦錢都不是錢？

李明賢直言，既然林美珠掛保證未來沒有「多繳」，是否也應該請勞動部兌現承諾，全國勞工增加的勞保費，就由勞動部繳納?少領的，也請勞動部補足?

李明賢說，要推動改革絕對沒問題，但執政黨欺負軍公教之後，又來騙勞工說沒有「多繳、少領、延後退」，實情根本是「砍完軍公教，又砍勞工」，勞動部卻還一再硬抝，這讓李明賢直問「民進黨，你心中最軟的那一塊，就是最好騙的那一塊嗎？」

(中時電子報)