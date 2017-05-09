昔與富二代大傳緋聞 女星如今懷孕生子竟遭射後不理
曾奪下中國小姐第一名后冠的港星趙哲妤，事業版圖跨足寫真、廣告、電視電影甚至主播台，在演藝圈頗為活躍，長得漂亮可愛的她，出道以來桃花運頗旺，而去年她投下震撼彈，爆出未婚懷孕，在去年聖誕節早產生下女兒Natalie，寶寶如今5個月大，而她近來接受專訪中，除了分享新手媽甘苦談外，也曝光了孩子的爸不負責任的悲慘故事。
趙哲妤外型亮麗，因而緋聞不斷，對象大多是多金富二代，她接受香港《蘋果》專訪，先是否認了這些緋聞，表示從沒跟這些對象在一起過，多年來唯一交往的，就是身為圈外人的前男友，而這個舊愛，就是Natalie的生父，如今趙哲妤談及此事，已經相當平靜，但往日情與孩子的出生過程，卻是個相當驚人的故事。
趙哲妤表示，當初分手後得知懷孕，告知男方後沒想到對方竟然神隱，不願面對現實，之後雖然聯絡上，但卻是要她去墮胎，趙哲妤只能自認倒楣，「當作前世欠他的」，表示舊愛不是對不起她，而是對不起小孩，堅強地說：「既然要生，小孩就是我的，我自己養」。
而當媽後的趙哲妤，自覺變得更堅強，表示很多人未婚生子，心裡會覺得孤單、空虛，非常需要另一半或朋友陪伴，一直到產後仍是如此，但她心境已轉變，表示即便當媽後認識不到異性，或沒有朋友陪伴，都不會覺得孤單，「因為小朋友就是生命的寄託，是上天的恩賜」。
(中時電子報)
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