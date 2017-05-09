MLB》洋基擊敗紅人 全聯盟唯一沒10敗球隊

洋基9日擊敗紅人，是全聯盟唯一還沒10敗的球隊。(美聯社)

洋基昨苦戰18局奪勝橫掃小熊，氣勢銳不可擋，是全聯盟唯一還沒10敗的球隊，9日他們到紅人主場踢館，先發的田中將大雖挨10支安打失4分，但連同賈登納(Brett Gardner)和哈利岱(Matt Holiday)兩發全壘打，全隊狂掃13支安打進帳10分，彌補了一切，助洋基終場10比4勝出，田中也斬獲個人5連勝。

洋基比賽前段攻勢頻頻，且只要有人上壘，幾乎都能回壘得分。前兩局兩度發動攻勢，並靠G.桑契斯(Gary Sanchez)、桂格瑞斯(Didi Gregorius)、席克斯(Aaron Hicks)三人的適時安打進帳4分，接著5上他們再度攻占滿壘，桂格瑞斯第二度建功，敲出高飛犧牲打替球隊攻得第5分。

紅人得分效率不佳，田中強大的解危功力得記上一功。首局他一開始被紅人連打3安失掉1分，但他及時穩住陣腳，靠飛球和雙殺連抓3出局解危。接著4下他陷入無人出局滿壘危機，相同劇本卻再度上演，他先讓7棒的帕拉薩(Jose Peraza)打出內野高飛必死球，接著成功製造雙殺解危，讓他興奮得振臂高呼。

田中兩度精彩解危，儘管第5、第7局連同瓦托(Joey Votto)的全壘打，挨4支安打失3分，讓他把10支安打的傷害降到最低。田中退場後，接替的2名投手力保不失，加上打線第7、第8局再添得5分，終場6分之差勝出，至今21勝9敗戰績，不僅讓他們暫居美東龍頭，7成勝率更傲視全聯盟。

(中時電子報)