男與國中女生性行為 家長原諒獲輕判
王姓男子與未滿14歲的國中女生發生性關係，觸犯最輕判刑3年以上的，對14歲以下女子為性交罪，法官審理時調閱前科表，發現王愛「幼齒」，曾因此判過刑，本考量不該輕縱，但女生的家長看王年紀輕輕，還有大好前途，倒過來幫王向法官求情，案經台北地院審結，依「對於未滿十四歲之女子為性交」罪輕判王有期徒刑1年8月。可上訴。
判決指出，今年22歲的王姓男子，去年7月間透過手機交友軟體「BEE TALK」認識13歲的國中女生，同年9月3日帶她去MTV觀看電影時發生關係，後被國中女生輔導老師發現，報警處理，王被檢察官起訴。
北院審理時，當事人國中女生和其家長都表示王年紀很輕，向法官請求對王從輕量刑，也不要他賠償，還說「如果能給緩刑就判緩刑吧」。王則辯稱，他小時候沒有跟父母同住，渴望從愛情中找到屬於自己的愛，王聲稱與國中女生是男女朋友，沒有想這麼多，現在有去教會，請法官能夠輕判。
法官審理認為，王在2013年時曾獲同意，猥褻名1名未滿16歲女子，被判刑2月確定，顯見未能記取教訓，本案不能諭知緩刑，考量被害人原諒他且代其求情，引用刑法57條減刑，輕判他1年8月徒刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。