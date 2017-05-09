男與國中女生性行為 家長原諒獲輕判

王姓男子與未滿14歲的國中女生發生性關係，觸犯最輕判刑3年以上的，對14歲以下女子為性交罪，法官審理時調閱前科表，發現王愛「幼齒」，曾因此判過刑，本考量不該輕縱，但女生的家長看王年紀輕輕，還有大好前途，倒過來幫王向法官求情，案經台北地院審結，依「對於未滿十四歲之女子為性交」罪輕判王有期徒刑1年8月。可上訴。

判決指出，今年22歲的王姓男子，去年7月間透過手機交友軟體「BEE TALK」認識13歲的國中女生，同年9月3日帶她去MTV觀看電影時發生關係，後被國中女生輔導老師發現，報警處理，王被檢察官起訴。

北院審理時，當事人國中女生和其家長都表示王年紀很輕，向法官請求對王從輕量刑，也不要他賠償，還說「如果能給緩刑就判緩刑吧」。王則辯稱，他小時候沒有跟父母同住，渴望從愛情中找到屬於自己的愛，王聲稱與國中女生是男女朋友，沒有想這麼多，現在有去教會，請法官能夠輕判。

法官審理認為，王在2013年時曾獲同意，猥褻名1名未滿16歲女子，被判刑2月確定，顯見未能記取教訓，本案不能諭知緩刑，考量被害人原諒他且代其求情，引用刑法57條減刑，輕判他1年8月徒刑。

(中時)