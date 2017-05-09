綠委批國民黨「KMT拚主席、亂台灣」

立法院9日召開院會，但國民黨立院黨團持續杯葛。民進黨立院黨團召開「KMT拚主席、亂台灣」記者會，中為黨團幹事長葉宜津。（劉宗龍攝）

立法院9日召開院會，但國民黨立院黨團持續杯葛。民進黨立院黨團召開「KMT拚主席、亂台灣」記者會，黨團幹事長葉宜津表示，國民黨的杯葛完全不顧議事規則、完全亂了套，為了反對而反對，呼籲國民黨不要為了拚黨內主席選舉，而阻礙台灣的建設與發展。

(中時)