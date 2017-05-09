陸最高檢與阿里巴巴 簽行賄查詢協作備忘錄
大陸最高人民檢察院反貪總局三局日前與阿里巴巴（中國）有限公司（下稱阿里巴巴）、浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司（下稱螞蟻金服）就開展行賄犯罪檔案查詢與應用協作簽署備忘錄。為遏制商業賄賂，營造廉潔、誠信、法治的市場環境。
根據備忘錄，最高檢反貪總局三局將為阿里巴巴、螞蟻金服依法提供快速、便捷的行賄犯罪檔案查詢服務，並根據需要提供防治商業賄賂、防範公司經營刑事法律風險等協助；阿里巴巴、螞蟻金服將在招標和採購、淘寶賣家審核、參與反洗錢、金融風險控制等方面展開行賄犯罪檔案查詢，依法對經查詢有行賄犯罪紀錄的單位、個人予以必要處置。
這次查詢與應用協作，是檢察機關在非公領域開展預防工作的一次實驗。阿里巴巴是大陸首家與最高檢反貪總局三局全面協作開展查詢與應用的非公有制企業，表示將在遏制賄賂和誠信建設方面有所作為。
據了解，2016年大陸全國檢察機關全年共受理查詢500餘萬次，涉及單位540多萬家（次），涉及個人1100多萬人（次），比前一年分別增長39.4%、26.4%和46.1%，涉及個人數量首破千萬。全國全年共對有行賄犯罪紀錄的單位1400多家次和個人1100多人次作出了處置。
(旺報)
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