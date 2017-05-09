桃園管樂嘉年華 韓國團清涼演出議員痛批

韓國表演隊伍演出po上文化局官網，引發負評。（甘嘉雯翻攝）

韓國表演隊伍演出po上文化局官網，引發負評。（甘嘉雯翻攝）

韓國表演隊伍演出po上文化局官網，引發負評。（甘嘉雯翻攝）

桃園管樂嘉年華引發爭議，文化局在4月30日舉行的管樂踩街秀，韓國BRASS TONG管樂團演出穿著清涼，把樂器當道具跳舞，文化局還放上官方網站，不僅網友砲轟，還引發多位議員批評，舒翠玲說，上網查管樂節連結，出現竟是薄紗、半裸與屁股蛋，文化局長莊秀美說，那不是重點，此話一說讓人傻眼。

市議員黃婉如表示，桃園管樂嘉年華卻一次活動就花費1200萬元，這些錢可以拿來買多少樂器、培植多少樂手，而且要辦還搞一些和藝術無關的噱頭，找辣妹帶頭，搞得像廟會遊街，「認真一點行不行？」；林政賢議員更指出，網友幾乎都是負評，辣妹吹奏樂器的時間不到1/3，感覺只是拿著樂器跳舞，看不出跟管樂的關聯，令人疑惑。

舒翠玲議員表示，其他局處辦活動她沒意見，但文化局辦這樣的表演「網路連結找到都是半裸、清涼、屁股蛋」；劉茂群說，國外很多管樂活動，就算沒有華麗服裝、斥資不高，只要辦得用心，一樣效果很好，找來辣妹跳舞實在令人觀感不佳，「文化局事前都不用彩排、都不知情嗎？」

挨批的女團是韓國Brass Tong管樂團，7名團員秀出美腿踩街表演，結合TWICE夯曲「TT」等融合管樂、舞蹈演出，網友評論「只會吹一個音的台妹韓國團」、「如果沒有文字標題，還真不知道是管樂嘉年華活動」、「至少一半的時間在秀青春肉身及搔首弄姿等」，認為應以音樂為主。

文化局表示，受邀隊伍有十幾組，PO上臉書的片段「只是其中一小部分」，她們只是經過觀禮台做1分鐘演出，強調會再調整改進。

(中時)