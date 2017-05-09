桃園管樂嘉年華 韓國團清涼演出議員痛批
桃園管樂嘉年華引發爭議，文化局在4月30日舉行的管樂踩街秀，韓國BRASS TONG管樂團演出穿著清涼，把樂器當道具跳舞，文化局還放上官方網站，不僅網友砲轟，還引發多位議員批評，舒翠玲說，上網查管樂節連結，出現竟是薄紗、半裸與屁股蛋，文化局長莊秀美說，那不是重點，此話一說讓人傻眼。
市議員黃婉如表示，桃園管樂嘉年華卻一次活動就花費1200萬元，這些錢可以拿來買多少樂器、培植多少樂手，而且要辦還搞一些和藝術無關的噱頭，找辣妹帶頭，搞得像廟會遊街，「認真一點行不行？」；林政賢議員更指出，網友幾乎都是負評，辣妹吹奏樂器的時間不到1/3，感覺只是拿著樂器跳舞，看不出跟管樂的關聯，令人疑惑。
舒翠玲議員表示，其他局處辦活動她沒意見，但文化局辦這樣的表演「網路連結找到都是半裸、清涼、屁股蛋」；劉茂群說，國外很多管樂活動，就算沒有華麗服裝、斥資不高，只要辦得用心，一樣效果很好，找來辣妹跳舞實在令人觀感不佳，「文化局事前都不用彩排、都不知情嗎？」
挨批的女團是韓國Brass Tong管樂團，7名團員秀出美腿踩街表演，結合TWICE夯曲「TT」等融合管樂、舞蹈演出，網友評論「只會吹一個音的台妹韓國團」、「如果沒有文字標題，還真不知道是管樂嘉年華活動」、「至少一半的時間在秀青春肉身及搔首弄姿等」，認為應以音樂為主。
文化局表示，受邀隊伍有十幾組，PO上臉書的片段「只是其中一小部分」，她們只是經過觀禮台做1分鐘演出，強調會再調整改進。
(中時)
關鍵字：桃園管樂嘉年華、Brass Tong管樂團
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。