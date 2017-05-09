羽球》球后小戴、小天領銜 台北公開賽拚衛冕
由「世界球后」戴資穎、台灣一哥周天成領軍，總獎金高達20萬美元的G.P.Gold（黃金大獎賽），YONEX 2017中華台北羽球公開賽6月27日點燃戰火，也成為台北世大運前哨戰。
台北公開賽是全世界12站黃金大獎賽獎金最高（基本門檻12萬美元），適逢8月世大運，台北公開賽也成為我國好手試水溫最佳賽事，戴資穎去年生涯第3度在台北公開賽封后，今年尋求3連后，去年小天成為史上首位「本土」男單冠軍，則要拚衛冕王座。
去年中華代表隊共計拿下2冠1亞（男單周天成、女單戴資穎雙雙奪冠，男雙陳宏麟／王齊麟居亞）成績單，也是歷屆我國選手最佳表現，今年除了為台北世大運提前暖身外，也將面對國外好手的嚴峻挑戰。
今年公開賽仍維持前3天免費入場，後3天週五、六、日門票依序為100、200、300元，優待票券折半，5月20日起全國7-11超商開賣。
(中時電子報)
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