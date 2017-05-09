國道1號高科路段飼料車翻覆 駕駛幸無礙

國道1號北上高科路出口匝道今天上午9時許發生聯結車翻覆事故。(翻攝畫面)

所幸60歲陳姓駕駛被救出，意識清楚，送醫無大礙。(翻攝畫面)

飼料車翻覆。(翻攝畫面)

國道1號北上高科路出口匝道今天上午9時許發生聯結車翻覆事故，一輛滿載飼料的聯結貨車疑似在出口匝道未減速，重心偏離，導致整台車打橫翻覆在路邊欄杆，飼料灑滿地，所幸60歲陳姓駕駛被救出，意識清楚，送醫無大礙。

(中時)