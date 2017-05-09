拖板車載機具 扯斷號誌燈桿落跑
扯！撞斷路口電桿號誌，未善後就跑。一輛載運工程機具的拖板車9日凌晨因未注意高度，不慎撞斷彰化市彰水路、線東路口的號誌燈桿，在強力拉扯下，整支燈桿被扯斷橫躺路中，所幸警方與台電人員迅速移除，恢復交通順暢，警方上午循線找到肇事的陳姓駕駛，正依毀損罪嫌偵辦中。
彰化警分局莿桐派出所警員許鉑源、胡育澄，凌晨近4時左右獲報，指彰水路與線東路口，有一號誌燈杆橫躺路中危及來往通行及安全，警方抵達現場了解狀況後，針對該路段使用三角錐疏導管制，並通知台電公司，一小時後移除號誌電桿、搶修復電，約在清晨5點30分左右恢復交通順暢。
員警表示，幸好當時大清早，經過的人車稀少，加上發現得早及時處置得宜，因此並未釀成事故；警方調閱監視器追查到肇事的陳姓駕駛，請他在卸貨後到案說明案情，陳男除需負責賠償號誌維修費，是否涉及肇事逃逸也需再行釐清。
(中時)
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