韓總統大選 朴槿惠決定不投票

南韓前總統朴槿惠。(圖／美聯社)

據外媒報導，南韓9日舉行總統選舉，目前被收監審訊的前總統朴槿惠決定不會在此次大選中投票。

報導稱，若無重大意外，南韓共同民主黨候選人文在寅將當選新一任總統。文在寅在2012年的大選中以些微劣勢輸給朴槿惠。

目前正被拘押的前總統朴槿惠決定不去投票。她所在拘留所的一位官員稱這是她的私事，因而不予置評。由於朴槿惠尚未被定罪沒有被褫奪公權，因此她仍有投票權。

(旺報)