MIT斷時面膜 歐洲獲金牌大賞

一年抱走8項大獎的「BUTY BABY蜜糖甜心斷時面膜」，原料取自台灣原生特有植物「紅藜」，能夠幫助修護抗老、緊致肌膚，原料獲瑞士日內瓦金牌獎與特別獎；圖為斷時面膜產品圖與紅藜。（業者提供）

台灣MIT面膜，在歐洲比利時發光了! 東森購物自營品牌「BUTY BABY蜜糖甜心斷時面膜」勇奪2017年比利時Monde Selection國際品質評鑑大賞金獎，本月底將赴比利時領獎；此外，斷時面膜的原料萃取也獲得美國匹茲堡國際發明展與新產品展銀牌、日內瓦國際發明獎金牌、銀牌與銅牌等殊榮，品質深受歐、美、亞三洲的八大獎項肯定。

為慶祝「BUTY BABY蜜糖甜心斷時面膜」在海外征戰獲獎連連，東森購物電視購物通路首賣將於5月10日(三)晚上9點20分母親節前夕於東森購物第47頻道以6折起優惠於電視購物通路限定開賣: 小組1,680元共4盒加1盒免費體驗、大組2,780元共9盒加1盒免費體驗，其中皆大方開放一盒做體驗，讓消費者親身試用這揚名海外的MIT「膜」力!

母親節前夕特別再加碼自即日到5月18日在電視購物通路消費滿6,000元登記送「德國BRITA Fill Go隨身濾水瓶」；消費滿12,000元加碼抽Tokuyo 3D俏腿機 (價值16,800元)。

東森購物總經理陳安祥進一步表示，擁有56年歷史的世界品質評鑒大賞（Monde Selection）為1961年由歐洲共同體與比利時經貿部，在比利時首都布魯塞爾共同創立的獨立國際性組織，為具權威的世界級評鑑機構，每年比賽平均都有來自80多個國家、上萬件產品參加評選。獲獎肯定的產品需經專家從產品外觀訴求、功效的公信力佐證、生產製造的認證、品質控管數據與其他品質測量方式等經多面向評審與評分選出。

東森購物嶄新品牌「BUTY BABY蜜糖甜心斷時面膜」的「斷時」新保養概念也深獲MONDE SELECTION國際品質評鑑肯定，東森購物進一步表示，肌膚的代謝循環以28天為週期，BUTY BABY「斷時保養」的概念源自諾貝爾生物學獎得主海博博士 (Dr.Franz Halberg, 1919-2013 )所發表的循環理論，海博博士在研究指出，在28天週期內，生物同時也進行7日規律的運作，有高峰與低點，當身體進入第7日，腦內分泌運作機能是最低的，這時最需要放鬆休息；斷時保養也和日本OL流行的「肌斷食」不謀而合，是種「減法保養」觀念。

BUTY BABY斷時面膜根據此理論，開發設計出一盒5款分別具有深層清潔、補水、美白、緊緻與拉提功效的面膜組合，敷5天休2天，將一般消費者最需要解決的5種面子問題，在1週7天內搞定，讓肌膚週休也二日，更貼近現代女性的忙碌生活作息。

(工商)