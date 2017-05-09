國立暨大附中申請上榜達九成 創新高
大學個人申請最後志願順位選填，今〈9〉日放榜，國立暨大附中今年156名應屆畢業生，有高達九成同學錄取各公私立大學，錄取率創下新高，成績斐然。
暨大附中302數理實驗班有9成6錄取大學，另304語文實驗班靠著彼此互相切磋激勵，有9成順利成為大學新鮮人，其中陳志呈錄取台大經濟學系、楊家茹錄取中醫大學藥學系、黃玟菁錄取政大經濟學系等，另有多人錄取台大、成大、政大、暨大、中興、台北大、嘉義大學等頂尖大學，交出亮麗成績單。
在個人類組，布農族的余晏瑜，錄取國立嘉義大學景觀學系，期待未來能考取特考，取得農業行政相關資格，回到仁愛鄉為農業發展服務；也是布農族的廖朱羿，考取中國醫藥大學生物科技學系，未來希望能從事疫苗研發或製藥等工作。
此外，賴柏儒、游雅安、洪振祐、陳品旭、林卿紜、謝捷羽、張于中等同學，亦有優異表現，他們不只學業功課好，分別在科學應用、水產養殖、籃球競技、國際文教、藝術創意、中文等，有濃厚學習興趣，且表現出色。
校長張正彥表示，以這兩年比較，今年錄取率高達9成，較去年成長近2成；今年除陳致呈上台大經濟系、楊家茹考上中國醫藥學系，這也是連續2年都有學生上藥學系的好消息。
另外今年錄取台大等頂尖國立大學、傳統私立名校及醫學院錄取率高達8成，全校共9成同學錄取大學，學生及老師的用心努力，值得肯定，可謂暨大附中豐收的一年，張校長也特別恭喜上榜學生，並感謝高三導師群及各科任課老師們的犧牲奉獻付出，才有此出色表現。
(中時)
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