使用校地建市府二辦 林佳龍赴興大附農溝通盼三贏

台中市長林佳龍今天中午親自出席興大附農召開的臨時校務會議，與校方溝通說明，並澄清外界誤會。（盧金足攝）

中市府計畫將綠色區塊變更為機關用地，面積2.5公頃，紫色為文高用地1.92公頃，維持不變。（圖／台中市府提供）

台中市政府規畫使用興大附農（原台中高農）第二校區約一半土地，打造第二辦公大樓案，目前在內政部都委會專案小組審查中，今天（9日）興大附農中午召開臨時校務會議，邀請市長林佳龍出席，而林佳龍親自出席與校方溝通說明，並澄清外界誤會。

林佳龍澄清表示，市府計畫使用的為目前OT給興農公司的部份，而校區中推動城食森林政策的土地，則會保留土地與建物完整，未來市府將協助學校與企業達成產學合作，向中央爭取2億元經費補助，作為學校興建教學大樓與更新軟硬體設備之用，以符合學校現下的需求。

市府指出，計畫使用學校第二校區約一半面積土地，而另一半則將全數保留。興大附農第二校區(文高17)面積共計3.97公頃，以文中路南北區分為兩塊，文中路以南目前以每年420萬元的租金OT給興農公司，總面積為2.05公頃，這項OT案在107年中到期，市府爭取變更為機關用地，以興建第二辦公大樓。

而文中路以北的1.92公頃土地，則為校方直接使用，並與市府合作推動「城食森林農夫學院」政策，市府會維持土地以及建物的完整性，因此食農政策會繼續推動，不受影響。

該項土地變更案，之前於2015、2016年召開的市府都市計畫委員會專案小組中，皆有邀請中興大學或興大附農的代表出席，市府也至少2次前往中興大學溝通，此外教育部國教署也於今年初，協助市府協商並召開座談會。

市府指出，雖然先前已有溝通，但林佳龍認為仍然不夠，應持續加強溝通，所以今天親自出席興大附農的臨時校務會議，與校方面對面溝通，希望化解誤會，並創造師生、市府、市民的多贏局面。

市府強調，雖利用部分土地興建第二辦公大樓，但林市長承諾不會讓學生受教權受到影響，未來市府將協助學校與企業的進行產學合作並做的更多，同時也協助興大附農向中央爭取2億元經費，作為興建教學大樓與更新軟硬體設備之用，如此不僅最符合學校目前需求，學校的老師與學生，也能直接獲得最實質的幫助。

林佳龍關切興大附農的發展無庸置疑，在擔任立法委員任內，即關心興大附農的發展，於2012年承包該校學生宿舍重建的廠商無預警倒閉後，向教育部爭取近900萬元經費補助，讓工程順利重新動工，時任校長陳金進更公開感謝林佳龍的幫助。

市府說，林佳龍與中興大學、台中高農與大里高中等三校合併的重要推手，在立法院積極為校爭取，安排教育文化委員會至興大考察，希望合併案能早日完成，而台中高農也順利於2014年初，與中興大學完成合併成為興大附農，為該校奠定長遠發展的基礎。

市府辦公空間不敷使用，導致機關分散各處，盼利用文高17土地，興建第二辦公大樓，以方便民眾洽公；而未來此處也將是捷運綠線、籃線交會處，市府將透過地下街通道，串聯第二辦公大樓、台灣大道市政大樓、鄰近的商業大樓，不僅增進跨越台灣大道、惠中路的方便性。

林佳龍希望結合新市政專用區內完善的公共設施服務，整合建構完整行政園區，形塑「中部區域治理中心」，提升直轄市等級的行政機能，並進一步打造中台灣政治與商業核心，成為帶動中台灣整合發展的引擎。

(中時)