廣州南漢二陵博物館 明年正式啟用
最近廣州市文物考古研究院表示，目前建造的南漢二陵博物館，計畫將於2018年正式啟用。此外，該考古研究員也發布公告，擬向民間公開徵集南漢歷史文物。
南漢二陵位於廣州大學城，包括德陵和康陵，於2003至2004年發掘，被評為2004年度中國十大考古新發現。南漢二陵於2006年被國務院公佈為全國重點保護單位，2011年被列入廣東省首批大遺址名單，是廣州市最重要的歷史文化遺產之一。南漢二陵在發掘結束後進行原址保護。
南漢二陵博物館基本陳列的重要組成部分之一是《南漢歷史陳列》。南漢國作為五代時期以廣州為都城的封建地方政權，歷經三世四主，共55年，全盛時期疆域包括今廣東、廣西、海南全境以及越南、湖南、貴州各一部分。
為全面地展示五代南漢國時期的歷史、社會和文化面貌，豐富展覽內容，該院向社會公開徵集五代時期有關南漢歷史的各類文物藏品。
(旺報)
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