產銷履歷水產專櫃 大潤發最快6月上線

大潤發今舉辦「鮮生活運動」啟動大會，慶祝引進產銷履歷生鮮邁入第10周年。（大潤發提供）

大潤發今（9日）舉辦「鮮生活運動」啟動大會，慶祝引進產銷履歷生鮮10年，即日起連續4周在官方臉書推出線上知識問答，留言抽時尚小廚具或烹調幫手，也會陸續發表精選10道清爽食譜，像是繽紛時蔬酒香烤菜、鹽煎鯖魚時蔬杯、鮮蝦野菇貝殼麵、清蒸虱目魚蒔菇卷等，讓消費者在家簡單料理。

引進產銷履歷生鮮10年來，號稱業界最久，業績每年翻倍成長，40歲以下消費者每10人會有4至6人購買；40歲以上消費者至少有20%購買。這次，推廣「鮮生活運動」，期許進一步深化食安教育，加速引進更多產銷履歷生鮮，預計最快6月領先各通路，在全台門市設置「產銷履歷的水產專櫃」，提供2位數以上的新鮮水產品項，讓水產、魚都有「身分證」，預計可再拉抬生鮮業績成長6至8%。

(中時)