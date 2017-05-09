世大運》拚世錦賽 一哥周天成缺席世大運

我國羽球一哥周天成缺席台北世大運。（本報資料照／杜宜諳攝）

8月台北世大運，我國羽球國手初步名單敲定，率先產生5男5女，由「世界球后」戴資穎領銜，不過由於世大運、世錦賽撞期，我國男單「一哥」、目前世界排名第6的周天成只能忍痛割捨世大運，拚戰世錦賽。

我國世大運羽球國手名單5男5女，包括男單為許仁豪、王子維，女單則是球后戴資穎、江美慧，男雙為李洋／李哲輝，女雙許雅晴／吳玓蓉，混雙為王齊麟／李佳馨。剩下一組混雙名額經中華羽協選訓委員會議討論，將提報世界第30張課琦／張莘恬、第198楊博軒／溫晧昀給大專體總二擇一決議。

世界球后戴資穎台北世大運將領軍迎戰世界好手。（美聯社資料照）

遺憾的是台北世大運與2017世界羽球錦標賽（8月21~27日）撞期，周天成幾經思考，決定放棄世大運選擇世錦賽，不過我國仍有「世界球后」小戴領軍。

如願達成選上世大運國手，李佳馨說，「距離8月賽期還有近4個月時間，將努力提升自我實力，先以打進四強、爭搶獎牌為優先，再伺機提升獎牌成色。」

(中時電子報)