英媒：法第一夫人布麗姬看起來比同齡女性年輕10歲是因為...

法國第一夫人布麗姬。(美聯社)

法國新總統馬克宏(Emmanuel Macron)和老婆布麗姬(Brigitte)年紀相差超過20歲，但是兩人共同出席公眾場合時，外界都驚嘆布麗姬比同年紀的女性年輕10歲，他的皮膚、健美纖瘦的身材，以及時尚的打扮讓許多人都相當驚豔。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，醫美診所Cosmedics的醫生佩利(Ross Perry)認為，布麗姬年輕的樣貌要歸功於她苗條但健美的身材，以及年輕俐落、可以隱藏歲月痕跡的髮型。

英國醫美診所醫生Ifeoma Ejikeme說，布麗姬的皮膚相當豐盈、顯示她保養得相當好，也是讓她在年紀增長之際保持青春的重要因素之一。醫美醫生Julian de Silva說，布麗姬的皮膚相當緊緻、眼部和額頭上也沒有皺紋，只是因為表情相當豐富，在眼角和嘴邊有些皺紋。

其他有些專家則認為，布麗姬可能有做過一些輕微醫美手術如牙齒美白貼片、打肉毒桿菌或是做了一點拉皮手術。Ejikeme說不管布麗姬的外貌是否有動過刀，事實就是她看起來好極了。

雖然許多女性在年紀增長後，因為賀爾蒙改變而難以維持身形，但布麗姬身材仍相當纖細和健康。個人教練Diego Core認為布麗姬纖瘦的身形可能是先天，新陳代謝率相當高，她身上的肌肉量不多、顯示她不是健身愛好者。健身業創業家Matt Fiddes也說，布麗姬看起來沒有狂做運動操壞身體的樣子，她看起來有在運動和飲食相當健康，可能以蛋白質飲食為主。

布麗姬也不因為已經60幾歲就不敢穿短裙和緊身褲。巴黎一名美術總監說，布麗姬從不因為自己的年紀就不敢穿某種衣服，不管是短裙、高跟鞋、無袖洋裝、皮褲等，她甚麼都敢穿。

在她喜愛設計師名牌中，LV是她的最愛，儘管這個牌子是許多年輕女星和模特兒如席琳娜·戈梅茲(Selena Gomez)、卡拉·喬斯林·迪樂芬妮(Cara Delevingne)等常穿的牌子。LV和Dior舉辦時尚伸展秀時，布麗姬也曾被人看到出現在前排座位過。

造型師Chantelle Zinderic說布麗姬喜歡簡單的造型，如剪裁合適外套、線條簡單的襯衫和緊身褲，並運用許多低調的中性顏色，製造出調和、優雅的風格，布麗姬也很清楚要顯露身材哪一點和遮醜。

髮型師也稱讚她蓬鬆、看起來濃密的鮑伯短髮，也是讓她看起來年輕的秘訣之一。Katie Denn說，她染的顏色和挑染都恰到好處。而且她總是用染劑遮掉髮根的白髮，並且確認顏色不會太金，能夠襯托她的膚色。布麗姬的髮型也沒有吹成傳統的風格，而保持稍亂的感覺。

(中時電子報)