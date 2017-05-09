林宥嘉輕井澤偕妻辦婚前趴 S、H沾喜氣
林宥嘉與丁文琪交往兩年多，去年11月在臉書公開求婚成功，今年1月正式登記，兩人預計下月舉行婚宴，今(9日)在日本輕井澤先辦婚前派對暖身，由於活動採私人形式，除了至親好友外，也請來Selina、Hebe、女方好友李明依、男方好友小宇等，一同度過幸福充滿意義的一刻。
上月網友在日本捕獲林宥嘉、丁文琪在櫻花美景陪伴下美美拍婚紗，兩人還逗比手指愛心，可見新婚愉悅心情，據《蘋果日報》報導，兩人今在輕井澤舉行小型新婚派對，除了圈外朋友與家人外，也請來男方師姊Selina、Hebe，Ella則坐月子不克出席。
丁文琪今選擇穿著MS IDEAS訂製白紗，林宥嘉開口告白表示，他是感性的人，而丁文琪有條有理，兩人雖然不同卻能夠互補，「謝謝妳選擇與我相伴，信任我，願意與我一起度過人生的潮起潮落」，而丁文琪隨後讚老公真誠、善良，希望能一輩子守護對方，成為支撐他夢想的力量，使在場賓客感動泛淚。
見到生命中最重要的人都齊聚一堂，讓一對新人十分感動、開心，林宥嘉說：「今天是我們生命中最不孤單的一天」，並誇老婆心細體貼，花了不少時間用心準備派對，期望大家都能有美好回憶，賓主盡歡。
而林宥嘉上月完成在台北小巨蛋的演唱會後，談到婚事進展，透露已買新房、也拍好婚紗照，考慮舉行海外婚禮，帶家人出遊順便完成終身大事，至於何時生寶寶？林宥嘉直言：「我不想要有意外，每天都有好好做人，做爸爸要等婚宴後才會。」預告兩年後才會迎接家中新成員。。
(中時電子報)
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