王定宇擬率團赴日內瓦考察 網友大罵：自己出錢!

民進黨立法院外交及國防、社會福利及衛生環境委員會兩委員會的立委們9日共同舉行記者會，譴責WHO秘書處不顧普世人權，屈從政治干預，將台灣屏蔽在全球健康及防疫網路之外，綠委們一起呼口號，表達不滿。（劉宗龍攝）

王定宇建議帶台灣蚊去WHA會場咬人抗議。(截圖自中天新聞)

第70屆世界衛生大會WHA網路報名台北時間今天早上6點截上，衛福部證實，未收到邀請函。曾提議帶蚊去WHA咬人抗議的民進黨立委王定宇，昨日受訪表示不漠視台灣人醫療權益，將率團赴主辦地點瑞士日內瓦考察。網友紛紛破口大罵「要觀光不會自己出錢自己去喔!」、「 公費出國競選市長呢!」

本屆立委選舉全國第一高票的台南立委王定宇，去年上政論節目時，談到因邀請函事件，台灣如何對WHA表達抗議，除了發抗議信外，建議捉蚊子去會場放，「看咬到誰，誰倒楣。」王定宇當時說「蚊子，牠會帶茲卡病毒，牠會帶登革熱，所以這個斑紋就是斑蚊」，「我是建議我們林部長就帶一些蚊子去(WHA)」，帶到會場裡面」，有人說無法通關。王定宇說「想辦法藏孓孑去，反正牠很快，一個禮拜就孵出來。」

如今台灣沒收到WHA邀請函，立委王定宇又出招，表示不能漠視台灣兩千三百萬人醫療權益，將率團赴WHA主辦地點瑞士日內瓦考察。並且，只要能順利成行，臨時訂飯店訂不到，住城外爛飯店也在所不惜。

有PTT網友立刻替王定宇搜尋日內瓦飯店，最便宜的一晚2人房6591+稅跟服務費大概是6800元，從5/22-5/31 2個人要花68000。並說「日內瓦會有爛飯店? 那裡可是日內瓦...沒出過國的台巴子才會相信吧?」

新聞被轉到PTT八卦版後，網友紛紛狂噓破口大罵。貼文者甚至說「要觀光不會自己出錢自己去喔?去死」。其他網友也留言「垃圾DPP還以為民氣可用哩XDDD」、「員工旅遊」、「公費旅行囉」、「麻煩自費，人民稅金不是讓你去那邊玩的」、「又要去玩了 」、「出國囉~~~提請大家五月報稅趕快幫官員們繳機票錢囉~」

「考你老木」、「浪費錢」、「考察 X 旅遊 O 」、「反正你家空心菜這麼會推特，叫牠推到87篇好了」、「 監督一下，一毛都不可以公出」、「花人民稅金出國烤茶捏，過太爽 」、「出去玩囉～～～這藉口真好」、「時力&泛藍立委請嚴查這筆預算哪來、核銷程序(及單據)」、「公費出國競選市長呢XD」、「嘖嘖，到時候又是全家同行」、「會期中還可出國考察這工作太棒了！」、「你可以不發邀請函給我，但我還是要去觀光的心態」。

(中時電子報)